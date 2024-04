Si sono trovati in panne in autostrada perchè una delle gomme si era bucata. Dirigenti e atleti paralimpici del Pepo Team di Cremona erano di ritorno da una giornata ai playoff regionali Fisdir di calcio a 5, quando è successo il guaio. Per fortuna in loro aiuto sono accorsi gli agenti della polizia stradale che li hanno scortati alla prima area di servizio. I poliziotti hanno poi sostituito la ruota del pulmino e il Pepo Team ha voluto ringraziarli.

“Sabato 6 aprile”, racconta in una nota il presidente Gianluca Rossi, “eravamo in transito sull’autostrada facendo ritorno da Varese verso Cremona, dopo avere disputato una giornata dei playoff regionali Fisdir di calcio a 5 con una delle nostre squadre. In pulmino 6 atleti e 2 dirigenti della società sportiva Pepo Team Cremona. Ad un certo punto abbiamo sentito un rumore strano e capito che una delle gomme posteriori si era bucata. Fortunatamente una Vostra pattuglia, la V010 si è accorta dell’inconveniente, ha accostato insieme a noi e ci ha scortati sino alla prima area di servizio. Ma i due agenti, gentilissimi e professionali, hanno fatto molto di più: avendo capito la situazione, i nostri ragazzi sono tutti portatori di disabilità intellettive, si sono messi completamente a disposizione e ci hanno sostituito la gomma. Assicuro che non è stata una passeggiata: da soli saremmo sati davvero in grandi difficoltà. Non conosciamo i nomi dei due agenti, ma desideriamo mettervi a conoscenza di quanto hanno fatto per noi. Abbiamo voluto fare una fotografia insieme. Crediamo che noi cittadini siamo fortunati ad avere sulle strade agenti e uomini di tale spessore e umanità. Un caro saluto e nuovamente Grazie a nome di tutti noi”.

