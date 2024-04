Si è conclusa la serie di incontri tenuti dalla prof.ssa Elisabetta Arisi di UniBs all’IIS Torriani. Tutte le conferenze, rivolte a 16 classi del triennio, sono state presentate in lingua inglese. Attraverso questa serie di brevi seminari, la docente del progetto è riuscita a mettere in luce l’importanza di saper scrivere un CV efficace e personalizzato rispetto all’interlocutore, le caratteristiche e l’arte del Public Speaking e la necessità di conoscere come utilizzare le risorse della rete nel rispetto delle regole della Netiquette.

I tre percorsi, strutturati in modo da guidare gli studenti alla scoperta e all’approfondimento dei temi proposti, rispondono al processo di supporto e raccordo previsti dai moduli curricolari di orientamento e di educazione civica.

