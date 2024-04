Ascomfidi Cremona è sempre più a fianco delle imprese: sono disponibili da oggi 3 nuovi tipi di finanziamento diretto per sostenere l’attività imprenditoriale e gli investimenti.

“Si tratta di finanziamenti diretti che hanno l’obiettivo di sostenere i nostri imprenditori. Dal 1978 operiamo per agevolare l’accesso al credito delle imprese. Adesso possiamo agire in modo diretto senza passare dalle banche perché siamo vigilati da Banca D’Italia, quindi le pratiche sono valutate più velocemente e il finanziamento è erogato da Asconfidi Lombardia” spiega Federico Corrà, presidente di Ascomfidi Cremona. Le nuove opportunità messe in campo da Ascomfidi Cremona riguardano 3 linee strategiche per la crescita delle imprese: Bando Confidiamo Energia come ristoro per il rincaro delle utenze, Investimenti Aziendali e Investimenti Aziendali Green.

Finanziamenti fino a 20.000 euro, rimborsabili in 5 anni con Fondo perduto del 10% e garanzia di Regione Lombardia, sono disponibili per far fronte al caro bollette. Una misura che ha già riscosso successo e che oggi assicura anche tempi molto rapidi con istituzione della pratica ed erogazione della liquidità in un mese.

Le piccole e medie imprese interessate a crescere e investire potranno richiedere finanziamenti fino a 100.000 euro rimborsabili in 8 anni con la garanzia del Fondo Centrale e spread del 4.00%. Per quanto riguarda gli investimenti “green”, sarà invece possibile richiedere fino a 100.000 euro rimborsabili in 8 anni, sempre col Fondo Centrale e spread del 2.75%.

“Si tratta di tre misure innovative – conclude Corrà- perché sono assolutamente concorrenziali: dopo un periodo di prova abbiamo alzato l’asticella e possiamo arrivare a finanziare grandi importi con tassi vantaggiosi e in modo rapido. Uno dei problemi che attanagliano il mondo produttivo è la difficoltà nell’accesso al credito, come Ascomfidi Cremona e Asconfidi Lombardia ci mettiamo in gioco per la crescita delle imprese del nostro territorio con soluzioni concrete e di qualità”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://ascomfidicremona.it

