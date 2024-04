Un aperitivo con lo scrittore parmigiano Guido Conti, in programma venerdì 19 aprile, alle 18:30, all’Antica Osteria del Fico (via Guido Grandi, 12 – Cremona). A seguire, sabato 20 aprile, sempre alle 18:30, con partenza da piazza del Comune (lato Battistero), passeggiata guidata per le vie del centro cittadino e le vecchie vie del sale intorno al Po. Sono questi i due appuntamenti che aprono la la rassegna Letture su Po all’insegna del tema Un viaggio tra storia, identità e mito.

Un’edizione, la quinta, ricca di appuntamenti che si snoderanno sino al prossimo mese di dicembre tra mostre fotografiche, eventi culturali, presentazioni e convegni, passeggiate in alcune zone del centro urbano che ancora mostrano segni e particolarità connesse al complesso rapporto tra Cremona e il Po, uscite alla scoperta di aree verdi in prossimità del centro abitato, iniziative nei comuni del Parco di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Po e del Morbasco, proiezioni all’Arena Giardino e molto altro. La rassegna si pone l’obiettivo di valorizzare il PLIS del Po e del Morbasco e di promuoverne la conoscenza anche con iniziative di carattere culturale, creando nel contempo momenti di aggregazione in un contesto di grande interesse paesaggistico e ambientale.

L’incontro del 19 aprile con lo scrittore Guido Conti vedrà la lettura di alcune parti del suo libro La siccità (edito da Bompiani), racconto sofferto dell’Italia che è e che sarà, ma anche un romanzo di formazione attuale e intenso, nella suggestione narrativa della vita dei borghi rurali e della gente che vi abita, del legame, forte e indissolubile, tra l’uomo e la natura sullo sfondo di uno scenario apocalittico di denuncia del declino ambientale, sociale e umano, contemporaneo. Parlando di questo suo libro, Guido Conti ha dichiarato di essersi ispirato ai lunghi racconti che compongono la trilogia di Romano Bilenchi, La siccità La miseria, Il gelo, riuniti nel volume Gli anni impossibili. Dei racconti riprende molti temi, come l’esplorazione del mondo dell’adolescenza e il conseguente passaggio all’età adulta e la spietatezza della natura che richiama la sterilità sociale, ma a un secolo di distanza Conti si fa portavoce dell’impatto socio-economico che i cambiamenti climatici hanno sulle comunità rurali, quali i disordini sociali e il rischio delle ondate di malcontenti, inducendo a una urgente riflessione etico-morale, prima su tutte la responsabilità delle scelte individuali nei confronti delle generazioni future.

All’aperitivo letterario con lo scrittore Guido Conti, seguirà, sabato 20 aprile, dalle ore 18:30, la passeggiata di circa un’ora e mezza, con la guida turistica Susanna Fiorentini, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle antiche vie dedicate al trasporto e alla commercializzazione del sale. Il punto di ritrovo è in piazza del Comune, da dove si partirà per arrivare in piazza Marconi, proseguire lungo via Tibaldi, verso la chiesa di San Pietro al Po, sino a via del Sale, all’incrocio con via del Giordano. Un percorso scandito da una serie di tappe per approfondire aspetti storici, archeologici, religiosi, sociali ed architettonici concernenti il rapporto tra la città di Cremona e il fiume Po.

La partecipazione alle due iniziative è gratuita ma con obbligo di prenotazione telefonando al numero 0372 407672 oppure scrivendo all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it. Le iniziative della rassegna proseguono lunedì 22 aprile quando, alle 17:30, nella Sala Eventi di SpazioComue (piazza Strivari, 7), si terrà la presentazione del libro 1919-1922 Lo scontro tra fascismo e movimento contadino e operaio nel cremonese a cura di Pierluigi Rotelli e Fausto Cacciatori in collaborazione con la Fiera del Libro. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Parco del Po e del Morbasco

