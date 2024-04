I Vigili del Fuoco di Cremona, con pompa Serbatoio e Autobotte, stanno intervenendo (dalle 9.30 circa) a Cascina Barosi – due km dopo Annicco venendo da Cremona – per un incendio su mezzo agricolo. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tutt’ora in corso di svolgimento. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

