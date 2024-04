A seguito del dibattito in merito al rinnovo dei vertici di Padania Acque, interviene anche il consigliere e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marcello Ventura afferma: – “Rinnovare i vertici di Padania Acque prima del voto di giugno sarebbe un’incresciosa mancanza di rispetto per i sindaci che entreranno in carica a seguito dell’esito del voto. Dunque, concordo anch’io sull’idea di una proroga dell’attuale Consiglio d’Amministrazione per poi procedere al rinnovo immediatamente dopo il voto” – prosegue Ventura- “Sono dunque concorde con quanto affermato dal Sen. Luciano Pizzetti e reputo inaccettabili fughe in avanti e forzature innaturali per rinnovare i vertici a maggio. Ritengo sia fondamentale garantire ai prossimi sindaci l’onore e l’onere di potere scegliere i vertici di una delle aziende più importanti e strategiche del nostro territorio. In aggiunta, considerato che Padania Acque rappresenta un’azienda leader del settore nonché un modello nazionale per la gestione del servizio idrico, è giusto che siano gli amministratori del prossimo quinquennio a decidere la governance di questa eccellenza tutta cremonese” – conclude- “Metto già da ora a disposizione l’impegno e la volontà di Fratelli d’Italia per fare crescere ulteriormente questa importante realtà”.

