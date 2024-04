“Il nuovo insediamento di media distribuzione nell’area Cardaminopsis oggi sta diventando sempre più un progetto completamente immorale”, commenta Andrea Badioni, presidente di Confcommercio Cremona. “Lo dico con grande rammarico, per almeno tre motivi: è un insediamento che sfrutta un suolo nuovo, uno dei pochi ancora disponibili per la comunità. Poi, perchè va a toccare l’equilibrio molto precario del quartiere di Picenengo, un quartiere che è rimasto tranquillo, non eccessivamente toccato dagli insediamenti commerciali. E ancora, non porta valore aggiunto della città. Se poi ci aggiungiamo che svuota ancora di più il commercio di vicinato, il quadro è completo”.

“Questo non è argomento che noi denunciamo oggi. Lo diciamo dai tempi del nostro presidente Claudio Pugnoli, un ventennio fa, quando grazie al nostro regionale aveva portato all’attenzione di Regione Lombardia le problematiche che comportava l’inserimento di un’area di queste dimensioni nel contesto di Cremona. Oggi ne stiamo parlando ancora con le stesse identiche modalità, con un’economia fortemente cambiata, con un commercio che ha bisogno di sostegno e non di essere ancora una volta messo alla prova.

“Ci aspettiamo quindi un’azione di coraggio della politica che, visto il momentaneo stop della Regione, prenda in mano la situazione e dica basta, questo tipo di insediamenti non ci interessano e non servono più, non solo a Cremona ma nemmeno nel resto del territorio. Non portano valore aggiunto, non fanno conoscere la città e diminuiscono l’importanza del commercio in città.

“Il Piano di Governo del Territorio inoltre – conclude Badioni – prevede il recupero di aree dismesse perche siano riqualificate. Invece questa struttura andrebbe in contrasto con la transizione ecologica. argomento di cui tanti si riempiono la bocca ma che non abbiamo ancora messo a terra.

Un’idea originale e vera per dimostrare che una vera transizione ecologica parte dai progetti di vicinato, che sono quelli del territorio”.

