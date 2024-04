Cremona capitale del Po. Virgilio, candidato per il centrosinistra, lancia una sfida ambiziosa ma necessaria. Un’iniziativa, un evento nazionale, che valorizzi lo straordinario patrimonio – fatto di bellezze paesaggistiche, di tradizioni storiche e culturali, di eccellenze gastronomiche – che determinano l’identità del territorio rivierasco e delle persone che lo abitano.

“Lungo l’asta del Po si incrociano attività, proposte turistiche e culturali legate alle nostre radici, alla storia delle nostre comunità. Ci sono realtà economiche, come quelle del mondo agricolo e zootecnico, che ci chiedono di guardare alle loro istanze e ai loro bisogni. Perché è nel distretto del fiume Po che si realizza il 40% del PIL nazionale, si concentra il 55% dell’industria zootecnica e il 35% della produzione agricola” dice Virgilio “Ecco, allora, che il primo coordinamento tra Riserve MAB UNESCO su un unico grande fiume di rilevanza strategica come il Po va in quella direzione. È un atto importante che consentirà la nascita di un cluster unico tra i riconoscimenti UNESCO nell’asta principale del Grande Fiume, promuoverà un rapporto uomo e ambiente più sostenibile, individuerà temi e strategie comuni per potenziare lo sviluppo delle aree rivierasche.

