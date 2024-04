I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi da scasso un uomo di 39 anni e una donna di 31 anni, pregiudicati, già sorpresi in passato a commettere dei furti di gasolio presso delle ditte o dei camion in sosta.

La sera del 12 aprile, poco prima delle 21.00, la centrale operativa dei Carabinieri di Crema ha inviato la pattuglia di Romanengo a Castelleone perché, all’esterno della piattaforma ecologica, era stata segnalata la presenza di un’auto risultata in uso ad autori di furto di gasolio.

Poco dopo, i militari hanno trovato l’auto segnalata e, dopo averla seguita, l’hanno bloccata in viale Santuario, procedendo al controllo degli occupanti, identificati nel 39enne e nella 31enne. I militari hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di carburante e, dietro i sedili anteriori, hanno notato la presenza di due taniche. I due si sono giustificati dicendo che era gasolio acquistato regolarmente, ma non potevano dimostrarlo. Inoltre, i militari hanno fatto scendere la coppia dall’auto, notando che entrambi erano sporchi di terra. A quel punto, i due e il loro veicolo sono stati perquisiti e i militari, oltre alle due taniche contenenti 45 litri di gasolio, hanno trovato delle pinze e delle chiavi inglesi, utilizzabili per commettere dei furti. In seguito, i militari hanno effettuato un sopralluogo presso la piazzola ecologica di Castelleone, accertando che le due taniche di gasolio, già pronte per essere utilizzate nei mezzi , erano state prelevate da tale luogo. Infatti, dalle telecamere di sorveglianza della struttura, è stato possibile notare che i due erano entrati, se ne erano impossessati ed erano usciti, ripartendo con la loro auto.

Il gasolio e gli strumenti da scasso sono stati sequestrati, mentre l’uomo e la donna sono stati accompagnati in caserma dove sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

