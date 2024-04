Un concorso internazionale per la valorizzazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica e naturalistica del comparto sud di Cremona, all’interno del Parco del Po e del Morbasco. È questa la proposta che tutto il centrodestra e la lista civica ‘Novità a Cremona’ con il candidato sindaco Alessandro Portesani hanno lanciato stamane, in una conferenza stampa, proprio dalle sponde del fiume Po. Presente anche l’architetto Federico Fasani che ha illustrato il progetto.

“La fascia di territorio comunale a sud della Via Giordano, fino alle rive del fiume Po, – ha premesso Portesani – rappresenta un’area caratterizzata da elementi di pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico trascurati, ma anche da zone penalizzate dalla presenza di infrastrutture carenti o deteriorate: strade carrabili e percorsi ciclo pedonale. Impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti solidi urbani e di acque reflue. È drammaticamente segnata dalla carenza di attività di servizio e di ristoro. Scarsi sono anche i collegamenti con la città. Per di più Galimberti e Virgilio vogliono far realizzare ad A2A il nuovo impianto di biometano, a dispetto delle insormontabili criticità emerse sul piano tecnico, incuranti del parere di moltissimi cittadini e dei Sindaci dei Comuni confinanti”. Portesani lancia un concorso internazionale di progettazione, aperto a professionisti ed esperti: “In diversi paesi europei sono stati realizzati progetti di valorizzazione ambientale di aree fluviali, che hanno generato importanti ricadute sul piano turistico ed economico. È a questi esempi di successo che vogliamo ispirarci” dice.

Questi gli obiettivi da raggiungere: individuazione e creazione di nuovi accessi pedonali e ciclabili al Parco del Po e del Morbasco dalla Via Giordano, una volta riqualificata, e da San Sigismondo, avendo cura di mantenere la permeabilità dei suoli. Creazione di nuovi percorsi ciclabili e pedonali per intensificare la fruibilità, in maniera omogenea, del parco da parte dei cittadini e dei turisti. I individuazione di potenziali punti di ristoro tramite il recupero di edifici esistenti o la realizzazione di piccoli chioschi stagionali, facilmente rimovibili. Rigenerazione ambientale delle zone interessate dalla presenza di impianti dedicati al trattamento e lo smaltimento dei rifiuti di via San Rocco. Realizzazione di camminamenti e posa di segnaletica e piccole attrezzature per consentire la fruizione del parco, delle lanche e dei bodri, anche da parte di famiglie e scolaresche. Potenziamento del patrimonio arboreo attraverso la piantumazione di ripe boscate, filari e nuove aree verdi, in accordo con le proprietà. Le essenze vegetali saranno scelte tra quelle autoctone. Realizzazione di interventi volti a preservare le biodiversità presenti e la fauna autoctona. Incremento dell’attività di vigilanza a tutela dell’ambiente, fruendo in primis delle scarsamente valorizzate Guardie Ecologiche Volontarie dello stesso PLIS. E’ prevista anche la creazione di diversi sentieri di raggiungimento delle sponde del fiume Po, che diventano una grande spiaggia per i cremonesi.

“Sarà necessario effettuare una ricognizione di tutti gli studi realizzati in passato riguardanti il recupero di singole aree – ha aggiunto il candidato di centrodestra,- come lanca Livrini ed il bodrio Vacchelli. Le linee guida verranno definite dalla nuova Amministrazione seguendo criteri rigorosamente tecnici e scientifici, con il coinvolgimento delle università, a partire dal Politecnico e dalla Cattolica, delle associazioni degli agricoltori, degli ambientalisti e dei comitati di quartiere. “La miglior proposta progettuale verrà selezionata da una commissione di esperti, e dovrà prevedere la possibilità di realizzazione il progetto per stralci funzionali. Esistono canali di finanziamento regionale ed europeo ai quali è possibile accedere, avendo idee chiare e capacità tecniche e amministrative. È quello che noi faremo”, ha concluso Portesani.

