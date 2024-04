Ancora una vittima della montagna: a perdere la vita questa volta è stato Bruno Ghisleri, 77 anni, cremonese, di Pozzaglio ed Uniti. L’uomo è morto sul monte Procinto, una delle vette più note delle Alpi Apuane, dopo un volo di oltre 30 metri dal sentiero circonda il rilievo, la cosiddetta Cintura del procinto, nel territorio comunale di Stazzema. Nella caduta il 77enne ha sbattuto contro rocce e alberi.

La tragedia risale a venerdì pomeriggio poco dopo le 15. A dare l’allarme è stato l’amico che si trovava con il 77enne. I soccorritori, arrivati tempestivamente, si sono calati con il verricello per recuperare Ghisleri che era ancora vivo. Purtroppo, però, è sopraggiunto un arresto cardiaco e a quel punto non c’è stato più nulla da fare. Sul posto gli uomini del Soccorso alpino e l’elisoccorso regionale Pegaso 3. L’incidente è avvenuto su un tratto di sentiero che porta alla Forcella dei Bimbi, tratto impervio, in passato già teatro in passato di incidenti simili.

Ferroviere in pensione, appassionato di marcia, era l’organizzatore del Gruppo Podisti ed Escursionisti del Dopolavoro Ferroviario di Cremona. Gli amici del Dopolavoro hanno pubblicato sui social la notizia della sua tragica scomparsa. “Il Consiglio Direttivo esprime il proprio cordoglio ed è vicino ai sui cari in questo triste momento”.

Solo pochi giorni fa, il 7 aprile, Andrea Guarino, il 30enne escursionista di Orzinuovi figlio del comandante dei carabinieri di Soresina Andrea Guarino, è morto dopo essere precipitato lungo una scarpata dalla ferrata Crench di Idro, sui monti bresciani.

