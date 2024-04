Otto anni di Daspo al tifoso del Parma che il 2 dicembre dell’anno scorso aveva assaltato sull’autostrada della Cisa uno dei pullman dei tifosi della Cremonese che tornavano da Pisa.

Il provvedimento è stato emesso dopo un’accurata indagine dalla Digos di Parma a carico di un uomo che già aveva subito un provvedimento simile ed era quindi recidivo.

Per otto anni non potrà entrare in uno stadio in Italia e in Europa.

Il fatto era successo durante il tragitto di ritorno dei tifosi di Cremona e Parma dalle partite delle rispettive squadre che avevano giocato la prima a Pisa e la seconda a La Spezia.

Attorno alle 20,30, nel pressi di Berceto, due pullman dei tifosi grigiorossi erano stati affiancati da un’auto con tifosi del Parma, che avevano mostrato le sciarpe dai finestrini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l’auto aveva anche effettuato manovre pericolose cercando di intralciare il pullman. Alcune delle persone a bordo dell’auto si erano sporte dal finestrino e con un’asta metallica avevano colpito più volte la fiancata del pullman danneggiando la carrozzeria.

