Ultimo Rendiconto di Gestione per l’amministrazione Galimberti ormai agli sgoccioli. I conti del consuntivo 2023 sono stati presentati questo pomeriggio in commissione Bilancio dall’assessore Maurizio Manzi, insieme al programma triennale delle Opere Pubbliche e ad un primo provvedimento di variazione di Bilancio.

“Chiudiamo l’anno con un ottimo risultato”, ha detto Manzi anticipando alcuni elementi del consuntivo. “Per la parte corrente abbiamo avuto entrate per 92 milioni di euro e spese per 83 milioni; per quanto riguarda le spese per investimenti, ammontano a 20 milioni di euro.

Abbiamo una liquidità di cassa per 23 milioni e l’avanzo libero, quello che può essere applicato per i servizi e per attività varie, ammonta a 6,2 milioni, di cui solo 1,2 derivanti da economie di gestione, il resto da una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e da incassi in conto residui”, quali Imu, Irpef, Tari.

Bene anche i pagamenti ai fornitori: nel 2014 -2015, afferma Manzi, le fatture venivano pagate con 28 giorni di ritardo, oggi con 16 giorni in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria dei 30 giorni.

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, si passa da una copertura del 36% al 39% (i proventi derivanti dagli utenti) e in particolare migliorano i conti per quanto riguarda gli introiti da musei, teatri e impianti sportivi, mentre resta invariato il tasso di copertra per le mense scolastiche.

Tutti e tre i punti all’ordine del giorno dovranno poi passare al vaglio del prossimo consiglio comunale in programma tra una settimana: sarà quella la sede per un confronto politico sui conti dell’ultimo anno di gestione dell’amministrazione Galimberti.

