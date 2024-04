Sono partiti nella mattinata di lunedì i lavori di riasfaltatura della tangenzialina di Cremona, che per ora si stanno svolgendo nel tratto che va dall’uscita verso l’ospedale fino all’altezza della pista di go cart. L’intervento si è reso necessario dopo le ultime precipitazioni, che avevano portato l’asfalto a condizioni davvero precarie, tanto che molti automobilisti nelle scorse settimane avevano incontrato molte difficoltà nel transito.

Anche per questo il piano asfaltature 2024, predisposto in accordo tra Comune di Cremona ed Aem, è partito proprio da quella tratta. Tra i primi interventi, sono previsti anche l’asfaltatura della corsia di marcia di via Nazario Sauro nel tratto tra via Brescia e via Bergamo, la rotonda di via Bergamo e gli svincoli verso la tangenziale, e via Seminario nel tratto vicino all’Itis. In città le asfaltature interesseranno la via Brescia, nel tratto compreso tra via Dante e via Cardinal Massaia, e via Gerolamo da Cremona, nel tratto tra le vie Fodri e San Giuseppe.

Il secondo lotto di interventi riguarda via Milano, tra le vie della Conca e Grassi, via Castelleone, tra le vie Cambonino e Picenengo, via Mirandola, via San Francesco d’Assisi (dal civico 29 a via Boschetto), via Sesto (da via degli Artigiani a via Picenengo), via Costone di Sotto, via San Rocco (tra via Diritta e via Casalmaggiore e da via del Giordano a via Barezzi), via Bergonzi, via Casalmaggiore (da via Livelli al confine comunale) e la rotatoria tra le vie Zaist e Persico.

La terza tranche di asfaltature riguarda via Buoso da Dovara (tra via Ghisleri e via dei Carbonari), vari tratti di via Postumia, gli incroci di via Bosco con via Madonnina e viale Po (tra via Serio e largo Moreni).

© Riproduzione riservata