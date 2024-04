Si parlerà del futuro di via Giordano e del comparto sud in occasione dell’incontro organizzato da Forza Italia che si terrà giovedì 18 aprile alle ore 18.30 presso la sede del Comitato di Quartiere di via Cadore 67. Oltre al candidato sindaco Alessandro Portesani , interverranno Enrico Bresciani, tecnico esperto in mobilità, e Federico Fasani, Consigliere Comunale a Cremona e Vice Presidente della Commissione Territorio. L’incontro verrà moderato dal Consigliere Comunale FI Saverio Simi.

“Dopo 10 anni di istanze e segnalazioni inascoltate, via Giordano rimane un tema spinoso per l’amministrazione di centrosinistra” commentano gli organizzatori. “Quando nel 2014 si insediò la giunta Galimberti – Virgilio, vennero promessi investimenti e progetti risolutivi per il comparto viabilistico in tema di flussi di traffico e sicurezza stradale per ogni tipologia di utente.

Ad oggi, nessuna promessa è stata mantenuta e i residenti attendono ancora delle risposte. Per questo il centrodestra dovrà prendersi carico anche di questo nodo irrisolto”.

