Dopo i lavori di riqualificazione della pista di atletica leggera, sabato 20 aprile, alle 14.30, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della Campo Scuola di largo degli Sportivi alla memoria di Giuseppe Italia detto “Cio”, storica figura dell’atletica leggera cremonese sia come atleta sia come tecnico e dirigente sportivo.

La targa, come da approvazione della Giunta comunale del 9 novembre 2023, riporta la seguente dicitura “Campo Scuola Giuseppe “Cio” Italia Atleta – Maestro dello sport 08 01 1916 – 12 12 2000”. La proposta di intitolazione era pervenuta da parte di un gruppo di atleti e dirigenti della Cremona Sportiva Atletica Arvedi, supportati dal Coni Provinciale, per ricordare il grande apporto dato da Giuseppe Italia alla pratica dell’atletica nella nostra città.

L’intitolazione del Campo Scuola di Atletica Leggera, oltre a seguire l’importante riqualificazione della struttura, si contestualizza nella fase attuale in cui è stato individuato, a seguito della scadenza della precedente convenzione, il nuovo gestore dell’impianto sportivo, ed è in corso la programmazione di nuovi interventi sulle strutture interne proprio in sinergia con il concessionario.

Dopo la cerimonia di intitolazione, alle 15 si svolgerà la Manifestazione interprovinciale di Atletica Leggera riservata al settore giovanile. Saranno coinvolti ben 571 atleti ed atlete appartenenti a 16 diverse società sportive provenienti dalla nostra provincia e da tutta la Lombardia.

Significativa la scelta di effettuare la cerimonia di intitolazione in occasione di una competizione di giovani atleti, per sottolineare come lo sport attraversi il tempo e la vita di generazioni di sportivi e quanto sia importante coltivare la memoria di chi, in passato, si è speso anche per gli sportivi di oggi.

