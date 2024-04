Agricoltura, D’Onghia “Con Agreed possibile rilevare fitopatologie”

BARI (ITALPRESS) – “Agreed sviluppa una piattaforma IoT che integra modelli, algoritmi, sensori che sono specifici per le patologie. Lo scopo è quello di rilevare precocemente le fitopatologie, non solo quelle di quarantena, perché si parla anche di Xylella fastidiosa, ma anche quelle che colpiscono le colture, ovvero vite, pomodoro, olivo e agrumi che comunque impattano sulla qualità”. Lo afferma Anna Maria D’Onghia, Amministratore Scientifico Principale CIHEAM, parlando di Agreed, una piattaforma tecnologica che raccoglie i dati inviati da droni, satelliti, radar e sensori di campo per prevenire le malattie che minacciano le produzioni ortofrutticole.

