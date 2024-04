Nell’Aula Magna del campus Santa Monica di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore si terrà lunedì 22 aprile alle 11 la consegna delle borse di studio della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, istituite grazie al sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi. Complessivamente le borse di studio erogate saranno 29 e rappresentano un supporto importante per proseguire gli studi o per avviarsi verso il proprio futuro professionale, nonché per supportare la scienza sostenendo i giovani meritevoli.

In tal senso Marco Trevisan, presidente della facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali, ringrazia «per l’attento e continuo contributo che giunge dalla Fondazione Invernizzi, che si mostra ancora una volta molto sensibile alle esigenze degli studenti di oggi». Oltre al preside di facoltà, lunedì sarà presente anche Giuseppe Bertoni, docente emerito dell’Università Cattolica e presidente della Fondazione Invernizzi. Nell’occasione saranno inoltre resi pubblici i nuovi bandi per l’anno accademico 2024/2025.

