Dopo l’ottima partenza di sabato, anche la giornata di domenica ha visto un vero e proprio bagno di folla a riempire il centro storico, in occasione delle Invasioni Botaniche. Moltissime le persone giunte anche da fuori Cremona per girare tra gli stand di fiori, piante, essenze, ma anche artigianato artistico, dislocati tra corso Garibaldi, corso Campi e piazza Roma, in un tripudio di colori e di profumi, ma anche di sapori tipici.

Presenti selezionati floricoltori provenienti da tutta Italia, ma anche paesaggisti e vivaisti, con le loro installazioni. Non solo: spazio anche all’alto artigianato, con abiti e accessori a tema floreale, all’oggettistica legata al giardino, al piccolo antiquariato, al vintage e al reparto food legato ai prodotti della terra.

© Riproduzione riservata