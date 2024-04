Da Regione Lombardia via libera al progetto definitivo del nuovo Ponte tra Spino d’Adda e Bisnate, in provincia di Lodi, nell’ambito della riqualificazione della strada provinciale ‘Paullese’. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi.

Il provvedimento riguarda anche i raccordi stradali del nuovo ponte sull’Adda nei territori delle province di Cremona e Lodi.

ASSESSORE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE: PASSO IN AVANTI – “Si tratta di un passo in avanti – afferma l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche – verso la realizzazione di un’opera di straordinaria importanza per completare il potenziamento della Paullese. Il parere positivo sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinchè il Cipess approvi il progetto definitivo, dopodichè la Provincia di Cremona, proprietaria della strada e soggetto attuatore dell’opera, procederà con l’appalto“.

I FINANZIAMENTI DI REGIONE – “Regione Lombardia – prosegue l’assessore alle Infrastrutture – per il nuovo ponte ha stanziato 30,7 milioni di euro su un importo complessivo di 38 milioni, assicurando anche, nei mesi scorsi, le risorse per sbloccare uno stallo dovuto all’aumento significativo dei costi dei materiali. Come Regione continueremo a fare la nostra parte su un’opera che è strategica per la viabilità lombarda”.

ASSESSORE AMBIENTE E CLIMA: “Il progetto – spiega l’assessore all’Ambiente – pone particolare attenzione all’integrazione dell’infrastruttura con l’ambiente circostante. È prevista l’installazione di una barriera per mitigare gli impatti visivi e acustici e sarà messa in atto una riqualificazione paesaggistica e ambientale del corridoio fluviale con diversi interventi mirati al miglioramento degli habitat, alla ricostruzione di un tratto del corridoio ecologico primario e al ripristino delle sponde del fiume Adda“.

ASSESSORE TERRITORIO E SISTEMI VERDI: “Il nuovo ponte – spiega l’assessore al Territorio – migliorerà la connettività tra le province di Cremona e Lodi e farà anche da ulteriore volano per lo sviluppo economico delle aree coinvolte. Ora ci concentreremo sull’attuazione del progetto, lavorando in stretta collaborazione con le autorità locali e le comunità interessate”.

