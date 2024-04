Intervento dei vigili del fuoco, questa sera verso le 20 in via Guarneri del Gesù, in pieno centro cittadino, per spegnere le fiamme originate dall’incendio della carta contenuta negli appositi bidoni per la raccolta. Forse a causa di un mozzicone gettato all’interno, la carta ha preso fuoco. E’ quindi scattata la chiamata ai pompieri che si sono occupati di domare le fiamme. Sul posto anche gli agenti della Questura.

