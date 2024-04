L’aeroporto di Cremona riaccende i motori e lo fa con una pista che raggiunge gli 800 metri. Già dal primo giorno i soci dell’Aeroclub Cremona sono tornati a volare dopo lo stop dovuto ai lavori. Grande soddisfazione da parte del presidente Angelo Castagna: “Un evento molto importante, che aspettiamo da 50 anni e finalmente oggi possiamo festeggiare”.

La pista oggi per problemi di coordinamento con gli Enti è utilizzabile per 650 metri. Nei prossimi mesi saranno espletate tutte le pratiche burocratiche per poi comunicare che la pista è ufficialmente di 800 metri. “Ad oggi lo è ufficiosamente” ci dice sorridendo il presidente.

Un intervento quello dell’allungamento della pista a servizio di tutti i cittadini, finanziato da privati. “Avere una pista da 800 metri significa che non siamo più l’aeroporto più corto d’Italia, significa avere più sicurezza per quelli che volano, allievi e fruitori. Significa avere più prestazioni, avere una pista che si pone meglio nei confronti di un turismo aeronautico, che può essere sviluppato a beneficio della città. Significa un giorno poter portare qui un servizio di aerotaxi e che possa garantire un servizio a imprenditori, all’ufficio del turismo, piuttosto che all’ente Fiera. Gli stessi piloti che vengono da altri aeroporti, abituati ad altre piste a Cremona venivano mal volentieri. Cremona ora ha un aeroporto con la A maiuscola” dichiara Castagna.

Nicoletta Tosato

