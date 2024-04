Europee, Calenda “Mi candido in tutte le circoscrizioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgia Meloni ha deciso di candidarsi da presidente del Consiglio in carica contro l’Europa, anzi per una Europa piccola, l’Europa di Orban, delle nazioni, senza difesa comune. E’ una sfida che va raccolta. Io ed Elena Bonetti ci candideremo in tutte le circoscrizioni per portare avanti l’idea di una Europa forte, di una Italia forte in una Europa unita e al riparo dalle minacce globali. E’ il momento di raccogliere questa sfida”. Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione.

