Oltre 400 associati hanno partecipato martedì mattina nel polo fieristico di Cremona alla giornata dell’orgoglio Coldiretti, iniziativa nazionale ideata per celebrare l’80° anniversario di fondazione della Confederazione e al contempo fare il punto su criticità e prospettive del settore. In contemporanea si sono svolte 96 assemblee in tutta Italia, ricordando la fondazione di Coldiretti da parte di Paolo Bonomi nel 1944.

Durante l’incontro, è stata affrontata una questione urgente: l’etichettatura, con la raccolta firme per una legge popolare europea che garantisca trasparenza sulle etichette degli alimenti. Altro problema di cui si è discusso è la fauna selvatica incontrollata, che si lega alla diffusione della peste suina e sulla quale la Confederazione chiede alle autorità piani regionali straordinari di controllo.

