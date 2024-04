Aem presenterà un’offerta per acquistare gli ex Magazzini Cariplo. Lo ha deciso lunedì l’assemblea che vede come socio unico il Comune di Cremona. “Abbiamo confermato l’ok del Cda dello scorso anno”, ha comunicato via social il sindaco Galimberti, “ad un’operazione importante per la nostra partecipata, per il Distretto dell’Innovazione Digitale e per la città.

“Dovesse andare in porto, infatti, come anticipato dal candidato sindaco Andrea Virgilio, nell’ex Magazzini Cariplo potrebbero sorgere: un parcheggio a servizio dello stadio che libererebbe il parcheggio provvisorio sul lotto 3 e allevierebbe la zona e il quartiere da continue chiusure; nuovi spazi per startup e ditte innovative per proseguire lo sviluppo del Cobox”.

Era fine gennaio 2023 quando il Cda di Aem aveva deliberato l’acquisto dell’ultimo lotto ancora dismesso in via del Macello, un comparto abbandonato da anni e che il Comune intende recuperare con un progetto di rigenerazione urbana. L’area è molto vasta, misura 26mila metri quadrati, è edificabile e da Pgt ha una parte ha una destinazione d’uso commerciale. 3 milioni e 200mila euro il prezzo del lotto. Il parcheggio potrebbe ospitare 600 posti auto.

