Daniel Ciofani, attaccante e capitano della Cremonese, in gol oggi contro il Pisa, ha commentato l’incontro dello Zini: “Sono molto contento della prestazione tecnica ed emotiva. In questo momento della stagione l’aspetto emotivo è importante, essendo il capitano e uno che crede in questo penso di essere uno in grado di aiutare i compagni. Poi anche tecnicamente e fisicamente è stata una buona partita. Sono felice, anche per Massimo Coda che è entrato segnando, in una partita delicata per il momento e per la forza dell’avversario”.

“Ieri abbiamo avuto la visita del Cavaliere che ha usato parole mai banali e di un livello emotivo superiore, ha parlato di “spirito” e di “insieme”, ci ha dato molto coraggio. Sono andato verso la panchina per salutare mio figlio, c’era il mister ed è stata una cosa spontanea, visto che nelle ultime partite ha sofferto. Come dice il Cavaliere, insieme possiamo tutto. L’ho fatto con piacere quel gesto. Il segnale che dobbiamo fare è quello di unione. A Venezia ho percepito nel loro ambiente qualcosa di bello, la differenza in quella partita è stata lì. Non siamo stati esenti da errori, perché in queste sei partite tutti siamo rimasti delusi, che è un sentimento negativo, però poi il passaggio successivo deve essere quello di resettare e portare al centro il cammino, se Dio vorrà con 4 partite di playoff per andare in Serie A. abbiamo perso l’ascensore, ma possiamo ancora prendere le scale di corsa”.

Sull’arbitraggio: “Siamo stati molto bravi perchè non siamo andati dietro a quello che poteva succedere. L’arbitro può fare errori come tutti, sono stato molto sereno chiedendo spiegazioni sulla gestione dei cartellini. Alimentare le polemiche distoglie l’attenzione su quello che va fatto. Questo è il momento di pensare a quello che va fatto”.

