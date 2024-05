Il Comitato di Quartiere 11 è entusiasta di annunciare la “Festa al Parco Albero della Libertà” prevista per venerdì 3 maggio 2024. L’evento, libero e aperto a tutti, si terrà dalle 16:30 alle 20:00 e rappresenterà un’occasione unica per godere di un pomeriggio di divertimento e comunità. Dopo l’inaugurazione della riqualificazione del parco avvenuta il 19 aprile scorso, il Comitato ha organizzato un pomeriggio di festa aperto a tutti. Durante questo momento, i partecipanti avranno la possibilità di immergersi in numerose attività, che spaziano dai giochi tradizionali in legno, a cura di Energia Ludica ASD, alle letture di storie per bambini curate dalla Piccola Biblioteca di Cremona. Inoltre, sarà possibile partecipare a un tour esplorativo del parco, guidato dagli alunni della Scuola Primaria B.M. Visconti, che sono stati protagonisti nel dare nuova vita e nuovo colore alle panche presenti.

Saranno presenti anche ospiti speciali dell’US Cremonese e della Vanoli Basket, che hanno supportato il progetto con donazioni di merchandising ora disponibili per la raccolta fondi sul sito www.alberodellaliberta.it. L’Associazione Amici di Gianni e Massimiliano Onlus, che ha donato un nuovo gioco inclusivo recentemente installato nel parco, sarà presente con uno stand informativo.

Questo evento non solo mira a divertire ma anche a rafforzare il legame della comunità con il Parco Albero della Libertà, mostrando i frutti del progetto di riqualificazione partecipata che ha coinvolto attivamente i residenti e le scuole limitrofe negli ultimi mesi. L’evento è supportato da numerose organizzazioni locali e si svolgerà in Via Ca’ del Vescovo. In caso di maltempo, la festa sarà opportunamente rimandata. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.alberodellaliberta.it o contattare il Comitato di Quartiere.

