Torna anche quest’anno a Cremona il Mercato Europeo. Dal 3 al 5 maggio in centro (in corso Campi, corso Garibaldi e Piazza Roma) dalle 10 alle 24 un mercato a cielo aperto con area street food, enogastronomia e prodotti tipici. 55 per la precisione gli stand presenti in città, come ci confermano gli organizzatori. L’evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici e dell’enogastronomia dei paesi d’Europa. Punto molto amato dai cremonesi e non solo è quello dello street food, con cucine on the road da consumare sul posto nelle apposite aree allestite tra le bancarelle. Si potranno gustare le prelibatezze italiane, europee e del mondo intero, il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali. La Manifestazione è organizzata da Anva e Confesercenti.

Tra i focus di quest’edizione, la Scozia con una delegazione scozzese presente a Cremona. Corso Garibaldi verrà colorato con i colori del classico tartan Royal Stewart, ampiamente conosciuti e facilmente riconoscibili. Nella colorata area scozzese, per i tre giorni della manifestazione, troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese: birra artigianale, sidro di mele, una selezione di whisky, gli shortbreads, tazze in stile celtico, il ricercato haggis, fudges, Irn Bru e poi tanti accessori in lana come cappelli, sciarpe e borse tra lana, cashmere, tweed e infine una selezione di accessori in Harris Tweed, la lana delle ebridi conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per la sua qualità, con cui vengono prodotte stupende e colorate borse. Tutto il necessario per trascorre delle ore di relax, ascoltare la musica delle cornamuse, provare qualche passo di danza scozzese o degustare e conoscere le differenti tipologie di birra e whisky.

