Mentre lei si trova a Los Angeles, arriva un nuovo duro colpo per Chiara Ferragni, che – secondo quanto si legge su Dagospia- ha visto interrompersi anche la lunga collaborazione professionale con Pantene. La celebre azienda svizzera di shampoo e prodotti per capelli avrebbe infatti scelto di non rinnovare il rapporto lavorativo con l’influencer tanto che nella nuova campagna pubblicitaria (che è già in circolazione su riviste ma anche in totem della grande distribuzione) al suo posto c’è la modella Havi Mond. Che per molti assomiglia molto a Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo Balocco, Ferragni ha perso diversi contratti tanto che ora la sua società starebbe cercando nuovi soci per immettere liquidità.

© Riproduzione riservata