Il guasto a un passaggio a livello, che si è verificato tra le stazioni di Bozzolo e Cremona, sta rallentando la circolazione dei treni su tutta la linea ferroviaria Milano-Cremona-Mantova. A segnalarlo è l’azienda TreNord, secondo cui i ritardi medi accumulati sono di rcirca 40 minuti.

Attualmente è in corso l’intervento dei manutentori del gestore dell’infrastruttura ferroviaria per cercare di risolvere il problema. Ad essere coinvolti sono due convogli, in particolare: quello in partenza da Bozzolo, verso Cremona e Milano, alle 13.05, e quello partito da Milano alle 12.20, e che per ora non riesce a raggiungere Bozzolo (dove doveva arrivare alle 13.55). lb

