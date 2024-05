Partono con numeri elevati le prenotazioni per le frequenze al centro estivo della San Giovanni di Castelvetro Piacentino. Il periodo di apertura delle attività estive per i bimbi va dal 1 luglio al 9 agosto per un totale di 6 settimane. Gli orari sono analoghi a quelli della normale frequenza scolastica, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 con possibilità di usufruire del posticipo fino alle 17.30. In questa prima fase, il presidente del comitato di gestione Bricchi fa sapere che sono state raccolte le iscrizioni riservate ai bimbi frequentanti la scuola e a dimostrazione di quanto sia importante questo servizio per le famiglie in pochi giorni è stato raggiunto il numero massimo possibile per le prime due settimane di luglio. Per le rimanenti 4 settimane dal 15 luglio al 9 agosto ci sono ancora alcuni posti disponibili che verranno colmati ad esaurimento da questo momento accettando anche iscrizioni esterne.

Nel caso ci siano famiglie i cui bimbi non frequentano la scuola e siano interessate al centro estivo, ricorda Bricchi, è opportuno chiedere l’iscrizione prima possibile in quanto è necessaria una integrazione alla documentazione già acquisita invece per i bimbi interni. I responsabili del progetto del centro estivo quest’anno saranno Barbara Ragozzino, maestra e coordinatrice didattica della scuola e Luisa Bonifazio, coordinatrice amministrativa. Le maestre responsabili delle attività invece saranno risorse interne alla scuola: Marina Barbieri che durante il normale anno scolastico opera nella sezione Primavera e Serena Russo, maestra in compresenza nella sezione Infanzia. Ovviamente garantito il servizio di cucina interno, garanzia di genuinità e prelibatezza dei cibi, con la cuoca Carmela e la sanificazione con Sabrina. E’ previsto inoltre il contributo di alcuni volontari a cominciare dalla ormai storica Simona che ogni anno dedica la sua estate di riposo scolastico al nostro centro estivo. Anche quest’anno il progetto predisposto dalle maestre è ambizioso e molto ricco: il tema sarà “Le Quattro Stagioni e i giochi d’acqua” Le prime settimane avranno il titolo delle stagioni e le ultime due saranno dedicate ai giochi motori e di movimento. Le attività spazieranno come sempre da quelle più formative a quelle più giocose, spensierate e di divertimento. I bimbi impareranno la cura dell’orto con l’innaffiatura, la coltivazione, la raccolta eventuali prodotti come ortaggi, verdure, pomodori. Poi ci saranno attività di gioco con le parole, apprendimenti di canzoni e poesie, giochi di sapore più antico come il gioco a campana appena installato con la pavimentazione antitrauma. In alcuni giorni si faranno giochi d’acqua, ci sarà il giorno dedicato alla piscina e ci sarà grande spazio a tutto quello che si inventeranno i bimbi dando spazio alla loro infinita fantasia.

