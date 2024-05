Tragico incidente mortale nella mattinata di lunedì a San Giovanni in Croce, lungo la statale Asolana, in un punto già teatro in passato di diversi incidenti gravi. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di uno scontro frontale tra un’auto e un camion. Sul posto ci sono Carabinieri e Vigili del Fuoco: il traffico lungo la strada Asolana è bloccato in quel punto.

Seguono aggiornamenti.

