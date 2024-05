Domenica 12 maggio alle ore 17, presso l’Antica osteria del Fico a Cremona, si inaugurerà la campagna di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni europee. Capolista per la circoscrizione Nord-Ovest sarà Ilaria Salis, la professoressa rinchiusa dal febbraio del 2023 nel carcere di Budapest, “in condizioni che violano i diritti fondamentali di ogni essere umano” fanno sapere i portavoce.

Dell’attuale situazione di Ilaria, ma anche del programma di giustizia sociale ed ambientale, di un futuro sostenibile, della tutela dei salari, dei diritti, e di pace, si parlerà durante l’incontro che si terrà il 12 maggio. Protagonista dell’incontro, introdotto da Paolo Losco, segretario provinciale di Sinistra Italiana, sarà Roberto Salis, papà di Ilaria, insieme a Massimiliano Smeriglio e Arianna Bettin, entrambi candidati al Parlamento Europeo per Avs.

Con loro saranno presenti anche Lapo Pasquetti e Roberta Mozzi, candidati alle elezioni amministrative con la lista Sinistra per Cremona – Energia Civile.

“Quella di candidare Ilaria Salis alle Europee nei collegi del Nord Ovest e delle isole è una scelta chiara e mirata a fare eleggere Ilaria, che ha scritto in una lettera “Non è mia intenzione sottrarmi al procedimento in cui sono imputata ma difendermi nel processo nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione d’innocenza. So di non essere un caso unico né eccezionale. Io ho avuto la fortuna di non essere dimenticata, ma situazioni di ingiustizia simili sono all’ordine del giorno in diversi Paesi d’Europa”” evidenziano ancora i portavoce del partito.

“Alleanza Verdi Sinistra ritiene importante dover fare la propria parte per liberare Ilaria da una detenzione iniqua e per garantirle un giusto processo, per ristabilire in tutta l’Unione Europea lo stato di diritto, perché questa battaglia riguarda tutte e tutti noi, il nostro Paese e l’Europa di domani”.

