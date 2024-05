Dopo la bordata di Portesani sulla situazione dei parcheggi di via Dante, non si fa attendere la replica dell’amministrazione comunale, che nella giornata di oggi ha emesso una ordinanza con alcune indicazioni. Innanzitutto, che il parcheggio piastra adiacente alla piazza degli autobus “è utilizzabile sia al piano terra che al primo piano. La rampa di accesso che ha avuto problemi è momentaneamente interdetta al transito. La rampa aperta, in alcuni punti puntellata, è abilitata alla salita e alla discesa. In cima al parcheggio ci sarà una piccola modifica alla circolazione con qualche posto auto in meno, per migliorare le modalità di entrata e uscita dalla rampa, aumentare il campo visivo e eliminare situazioni conflittuali”.

Riguardo al parcheggio nuovo, invece, “dopo una serie lunghissima di problemi di natura prettamente tecnica non imputabili in alcun modo alla volontà politica, se non sopravverranno ulteriori problematiche tecniche, entro fine maggio potrà vedere finalmente l’apertura” fa sapere ancora il Comune in una nota.

“La presenza costante anche in cantiere di sindaco e assessore di riferimento certamente non ha sopperito alle difficoltà costruttive che si sono evidenziate e non poteva neppure farlo, non essendo né auspicabile nè tanto meno possibile da parte di sindaco e assessore sostituirsi a tecnici, ditta, progettisti e operai.

Come in altri cantieri il combinato disposto di circostanze sfavorevoli ha dilungato i tempi, per cui certamente ci scusiamo ancora con i cittadini. Chiunque conosca il mondo dei lavori pubblici, perché fa progetti e ci mette tutto l’impegno possibile per realizzarli, sa benissimo che questi periodi a volte, qui come altrove, sono caratterizzati da rallentamenti e ritardi, anche forti. Nessuno ha ricette miracolistiche e chi dice di averle probabilmente non conosce la situazione. In ogni caso il parcheggio nuovo della stazione si aprirà e il progetto, che con caparbietà abbiamo pensato e stiamo seguendo incessantemente nei limiti delle nostre competenze, si realizzerà dando alla città moltissimi posti auto gratuiti in più accanto alla stazione” conclude il Comune.

