Torna sabato 18 maggio l’ormai tradizionale appuntamento della Notte dei Musei, con i musei protagonisti di varie iniziative. Per l’occasione il comune denominatore sarà l’apertura gratuita nelle ore serali.

Ad annunciarlo in anteprima l’assessore alla cultura del comune di Cremona, Luca Burgazzi: “Ci saranno in programma una serie di attività: visite guidate, concerti e mostre nelle sedi principali; al museo archeologico si terrà un concerto a cura di Musica Insieme e dell’Associazione LatinoAmericana. Alla pinacoteca, invece, appuntamento del Circolo Arcipelago con il festival Questa città non ha più pareti”.

Ma tra le tante attività, ha continuato l’assessore. “anche due nuove mostre. Una dedicata al Futurismo, l’altra all’ incisione con stampe inedite di proprietà del museo”.

E ancora, sono previste “aperture serali anche per il Museo del Violino e il Museo Diocesano. Infine, proprio il 18 maggio prenderà il via la settimana dedicata alla Contemporary Art Week, che continuerà anche la settimana successiva e darà la possibilità di visitare in luoghi selezionati tutta una serie di installazioni”.

Silvia Galli

