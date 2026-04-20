Fratelli e sorelle in visita ai neonati: novità all'Ospedale di Cremona

Da lunedì 20 aprile 2026 l’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cremona apre le porte anche ai fratelli e alle sorelle dei neonati ricoverati insieme alla mamma.

Un gesto semplice, ma carico di significato: permettere ai bambini di conoscere subito il nuovo arrivato o la nuova arrivata in famiglia, in un contesto protetto, sereno e organizzato. Per molti bambini, infatti, l’arrivo di un fratellino o di una sorellina rappresenta un momento di grande emozione, che può portare con sé entusiasmo, curiosità, ma anche gelosia, timore e bisogno di rassicurazione.

“Poter entrare in ospedale, vedere la mamma, incontrare il neonato e sentirsi parte di questo cambiamento aiuta i bambini a comprendere meglio ciò che sta accadendo e a vivere con maggiore serenità i primi giorni della nuova vita familiare”, spiega Annalisa Abbiati (direttore ff Ostetricia e Ginecologia).

“L’accesso sarà consentito ai bambini dai 3 anni in su, purché in buona salute, accompagnati dal papà o da un caregiver della mamma e con obbligo di indossare la mascherina. Durante la visita non sarà possibile toccare o baciare il neonato” aggiunge Paola Parma (coordinatrice e ostetrica).

Per garantire tranquillità alle mamme e ai bambini ricoverati, le visite avranno una durata massima di 15 minuti e si svolgeranno in fasce orarie dedicate, diverse da quelle previste per gli altri visitatori.

Questa novità, condivisa con il Nido diretto da Claudio Migliori e coordinato da Morena Nazzari, nasce dalla volontà di rendere ancora più accogliente il percorso nascita, accompagnando le famiglie in uno dei momenti più importanti della loro vita e aiutando anche i più piccoli a sentirsi parte del cambiamento. Riconoscere le emozioni dei bambini, accoglierle e dare loro spazio è infatti il primo passo per aiutarli ad affrontare serenamente l’arrivo di un fratellino o di una sorellina e sentirsi, fin da subito, parte della nuova famiglia.

GLI ORARI DELLE VISITE

Le visite di fratelli e sorelle saranno possibili tutti i giorni della settimana nelle seguenti fasce orarie: dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 17.

© Riproduzione riservata