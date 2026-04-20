Cremonese, contro il Torino tanti rimpianti: pesano le occasioni fallite

Tante occasioni, zero gol e qualche rimpianto. La Cremonese pareggia 0-0 contro il Torino: allo Zini i grigiorossi ottengono un punto che, per quanto creato, e per la rete annullata a Baschirotto, lascia più di un rammarico.

Nel primo tempo succede davvero poco dalle parti di Audero e Paleari. Le uniche due conclusioni sono firmate Bonazzoli. Sulla prima la mira del 90 grigiorosso è sballata, con la palla che termina alta e lontana dalla porta granata, mentre sulla seconda Paleari blocca senza grosse preoccupazioni. La ripresa invece è molto più vivace, grazie soprattutto a una versione decisamente più coraggiosa dei grigiorossi. In avvio di secondo tempo Pezzella pesca Bonazzoli che ci prova in rovesciata, senza però trovare la porta. Lo stesso Bonazzoli calcia alto da posizione defilata qualche minuto dopo.

Al 58’ enorme chance per la Cremo: Vandeputte ruba palla e serve Bonazzoli, il tiro a giro dell’attaccante grigiorosso trova però la grande parata di Paleari che respinge. Al 63’ i ragazzi di Giampaolo la sbloccano con Baschirotto, che anticipa il portiere avversario per l’1-0. L’arbitro però, dopo revisione al Var, decide di sanzionare il presunto fallo, più che dubbio, di Baschirotto su Paleari, annullando la rete. La Cremonese insiste e al 74’ sfiora il vantaggio grazie a Okereke che sgasa sulla destra e cerca Sanabria, ma il paraguaiano viene anticipato sul più bello. Nel finale Okereke prova a mettersi in proprio con un tiro da fuori, Paleari blocca. L’ultima occasione del match è per il Toro che in contropiede con Kulenovic prova a sbloccarla sul primo tiro in porta, ma Audero è attento e ci mette i guantoni.

Un pareggio che serve a muovere la classifica, ma per quanto visto nei 90 minuti dello Zini la Cremonese avrebbe meritato il bottino pieno. Grigiorossi che salgono a quota 28 punti a cinque partite dalla fine e staccano momentaneamente di un punto il Lecce. Venerdì sera la difficile trasferta di Napoli per continuare a lottare per la salvezza.

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