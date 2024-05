“Oggi per Domani-Ceraso Sindaco”: questo il nome della lista civica della candidata Maria Vittoria Ceraso, che ha reso noto in queste ore la composizione e che verrà depositata venerdì mattina presso l’ufficio elettorale. Una lista, fa sapere la candidata, “sostenuta da 300 sottoscrittori”. La presentazione ufficiale è prevista per giovedì 16 maggio alle 19 a Cascina Moreni.

I candidati sono 27, “a cui va il mio ringraziamento per la disponibilità a mettersi in gioco e sostenermi in un tempo in cui l’impegno in politica, anche solo a livello locale, è visto con disillusione e sfiducia” sottolinea Ceraso. “L’ambizione che si propone la lista è proprio quella di suscitare interesse e perché no anche entusiasmo riconoscendo nelle persone che la compongono una novità e una capacità di essere rappresentative di diverse generazioni, professioni, provenienze”.

Tra le peculiarità della lista, il fatto che sia composta per la maggioranza da donne (15, contro 12 uomini), “garantendo un’equa partecipazione di genere ben oltre i vincoli di legge” e per un terzo da under 35, per “essere credibile anche sul tema del protagonismo dei giovani”.

“Tra questi ultimi ci sono studenti universitari, anche di seconda generazione, ragazzi che sono già genitori di più figli e che rappresentano una speranza rispetto al trend della denatalità, liberi professionisti e titolari di attività commerciali che hanno deciso di mettersi in gioco con attività in proprio, chi studia e lavora per promuovere lo sport come strumento educativo e sociale” spiega la candidata.

“Non meno significativa è la rappresentanza degli over 35 in termini di esperienza professionale e di vita. C’è chi è portatore della sua esperienza vissuta (o che sta vivendo) con grande dedizione nella pubblica amministrazione, chi si è speso per garantire la sicurezza in polizia o nelle forze armate e chi ancora lo sta facendo come Sovrintendente di Polizia Penitenziaria in una realtà difficile come il carcere.

Ci sono titolari o dipendenti di attività commerciali, del settore immobiliare e della somministrazione pasti. C’è chi si occupa dei temi della salute come terapista della riabilitazione o con competenze audioprotesiche e chi sta affrontando in prima persona le difficoltà della disabilità. Chi da pensionato svolge l’importantissimo ruolo di nonno/a o zio/a accudendo i nipoti e chi si dedica al volontariato.

Ma c’è anche chi ha scelto di prendersi cura della famiglia come casalinga per occuparsi dei figli o dei genitori anziani. Nella lista sono rappresentate anche belle storie di integrazione a seguito di immigrazione dal sud Italia, dall’Europa o da paesi extracomunitari.

Tutte queste esperienze di vita ci hanno portato ad elaborare un programma che mette al centro i giovani e un patto tra generazioni a supporto dello sviluppo della città, l’alleanza tra politica e imprese, la riqualificazione del patrimonio comunale per migliorare la sicurezza (manutenzione strade, ciclabili e marciapiedi), il decoro e la fruibilità degli spazi di aggregazione specialmente le aree verdi e gli impianti sportivi, l’attenzione alla salute soprattutto legata all’inquinamento, la sicurezza intesa come presidio del territorio ma soprattutto come prevenzione anche attraverso il ruolo fondamentale dello sport che riteniamo determinante sui temi educativi, della longevità e degli stili di vita sani, la promozione turistica e culturale del territorio attraverso una migliore programmazione e comunicazione degli eventi”.

Per poter realizzare tutto questo, secondo Ceraso, “c’è però la necessità di costruire non solo una relazione tra amministratori e cittadini ma anche tra struttura comunale e cittadini: è necessario semplificare e risolvere i problemi uscendo da un approccio burocratico e formalista che complica ulteriormente la vita delle persone anziché agevolarla, c’è bisogno di un Comune che si fa vicino ai cittadini e non rimane chiuso in stanze e uffici ma esce, incontra, verifica, non rinvia o demanda ad altri, controlla, presidia.

Ma non meno importante è la premessa del programma che vuole riportare l’attenzione ad uno stile di far politica meno conflittuale e che ricerca il confronto e il dialogo, soprattutto su progetti strategici che hanno valenza solo se condivisi e che ha come stella polare la creazione di Valore Pubblico cioè il miglioramento del benessere dei cittadini”.

Proprio per questo, alla presentazione della lista civica Oggi per Domani ci tengo ad invitare pubblicamente tutti i candidati sindaco e i referenti delle loro liste o partiti con i quali condivido di certo la passione, l’impegno e il coraggio di mettersi in gioco per la città” conclude Ceraso.

LA LISTA

