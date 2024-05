Elezioni, lettera aperta candidata Claudia Treu (lista Ceraso)

Amici di Cremona, oggi mi trovo a scrivervi per condividere con voi una visione di progresso e cambiamento per la nostra amata città. Sono qui per parlare di Maria Vittoria Ceraso, una donna forte, determinata e competente, pronta a guidare Cremona verso un futuro migliore.

Maria Vittoria Ceraso rappresenta l’essenza della leadership femminile, una figura che porta con sé la passione, l’empatia e la capacità di ascolto necessarie per comprendere e risolvere le sfide che la nostra comunità affronta. La sua esperienza, la sua dedizione e la sua visione inclusiva la rendono la candidata ideale per guidare la nostra città.

Le donne di Cremona, in particolare, hanno la possibilità di fare la differenza in queste elezioni. Maria Vittoria Ceraso incarna la forza e la determinazione delle donne che vogliono essere protagoniste del cambiamento, che vogliono essere ascoltate e rappresentate a tutti i livelli. È ora di sostenere una voce femminile per il progresso e l’equità nella nostra società.

Invito tutte le donne di Cremona a unirsi a me nel sostenere Maria Vittoria Ceraso come prossimo sindaco. Scegliere di votare per lei significa scegliere un futuro di opportunità, inclusione e crescita per tutte le persone della nostra città.

Ricordiamoci che il cambiamento parte da noi stessi, dalla nostra volontà di fare la differenza e di costruire un futuro migliore per le generazioni a venire. Con Maria Vittoria Ceraso come sindaco, possiamo trasformare le nostre speranze in realtà e costruire insieme un Cremona più forte e solidale per tutti.

Grazie per avermi dedicato un po’ del vostro tempo prezioso . Votate Maria Vittoria Ceraso per un futuro luminoso per Cremona e per tutte le donne che desiderano essere parte attiva del cambiamento.

Viva Cremona.

