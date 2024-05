Un guasto al passaggio a livello nelle vicinanze della stazione di Olmeneta, per fortuna ormai risolto, sta rallentando il traffico ferroviario da e verso Brescia. Ma non è l’unico problema sulla linea perché Trenord ha comunicato che un problema analogo, tra Grumello del Monte e Gorlago, in questo caso ancora in corso, sta rallentando tutta la linea con ritardi medi di 60 minuti. Ad essere interessante le linee tra Cremona-Brescia, Bergamo-Cremona e Bergamo-Brescia, quest’ultima ha visto anche la cancellazione di tre corse.

