L’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona ha elaborato i dati relativi agli studenti iscritti nelle sei università con sede sul territorio provinciale nell’anno accademico 2023/2024, analizzando in particolare numero, caratteristiche, provenienza e scelta degli indirizzi di studio.

Sono stati presi in considerazione i dati relativi ai diversi corsi della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, ai corsi di Scienze agrarie e di Economia e Giurisprudenza della Cattolica, di Musicologia e beni culturali dell’Università di Pavia, ai corsi in ambito infermieristico e sanitario dell’Università di Brescia e di Milano e ai corsi proposti dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”.

Il dato complessivo degli iscritti risulta attestato su 2.276 matricole, in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente (- 97). Il trend, tuttavia, dal 2019 a oggi risulta essere in aumento.

Sul podio delle università più scelte il Politecnico di Milano (722 iscritti), in particolare con i corsi in Ingegneria informatica (248) e Ingegneria gestionale (242). Molto apprezzato anche il curricolo in Economia Aziendale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (223).

Simili le percentuali di studenti maschi e femmine, con prevalenza dei primi nei corsi di ingegneria e delle seconde nei percorsi di tipo sanitario, letterario e musicale.

La maggior parte degli studenti delle facoltà provinciali provengono dal territorio (36,1%), con prevalenza del capoluogo Cremona. Presenza importante anche per gli studenti provenienti dalla provincia di Brescia, ma anche da altre province limitrofe come Milano, Piacenza e Bergamo, che pure vantano importanti poli universitari.

Per quanto riguarda invece le province non limitrofe le più rappresentate sono Pavia (33 studenti), Lecce (28) e Roma (23).

Sono in totale 198 gli studenti stranieri (9% del totale iscritti), prevalentemente provenienti da Cina, Romania, India e Francia, interessati soprattutto ai corsi del PoliMI e della Cattolica.

