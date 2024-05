“Ci vediamo al Negresco”, è questo il titolo dell’”aperitalk” organizzato dalla coalizione di centrodestra per domenica 12 maggio alle ore 17 presso gli ex locali del bar Negresco di Cremona in Via Capitano del Popolo 16.

Il luogo dell’incontro non è casuale ed è strettamente connesso al tema trattato: il rilancio del centro storico, del commercio e del turismo cittadino.

Hanno confermato la loro presenza Andrea Badioni, Presidente di Confcommercio Cremona e Gaia Fortunati, Presidente di Confesercenti Cremona.

L’incontro verrà moderato da Alessandro Rossi, candidato nella lista di Forza Italia, dirigente d’azienda e ex Responsabile Marketing del Salone del Mobile.

Ad introdurre l’evento saranno Anna Maramotti, candidata per la lista civica Novità a Cremona; Giacomo Zaffanella e Jane Alquati, candidati per la Lega; e Rita Maria La Fata candidata per Fratelli d’Italia.

Conclude i lavori Alessandro Portesani, candidato Sindaco della coalizione di centrodestra.

L’incontro è aperto al pubblico.

