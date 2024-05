A un mese dal week end delle elezioni amministrative, in programma l’8 e il 9 giugno, i giochi sono ormai fatti: sono sei i candidati sindaco che si presenteranno alle urne. Le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra hanno espresso entrambe candidati unitari.

La prima ha messo in campo Alessandro Portesani, 41 anni, presidente del Cda di Meraki, direttore generale della cooperativa Il Cerchio e amministratore unico di Santa Federici Med. Sono cinque le liste che lo appoggiano: la sua civica, Novità a Cremona, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Pensionati + Salute.

Il centrosinistra ha schierato invece Andrea Virgilio, attuale vice sindaco. 51 anni, ha lavorato per anni come educatore, anch’egli nel mondo delle cooperative, e in alcune comunità. A sostenerlo tre liste civiche Sinistra per Cremona – Energia Civile, Cremona Sei Tu e Fare Nuova Cremona Attiva, e quattro partiti: Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Socialista.

Sempre nell’ambito dei partiti, il Movimento 5 Stelle ha formato la sua lista, candidando Paola Tacchini, nota per aver portato avanti la battaglia contro la chiusura di Area Donna ma attiva anche su tante altre questioni ambientaliste. A sostenerla, anche una lista civica, Cremona Cambia Musica.

Liberi battitori sono invece Maria Vittoria Ceraso e Ferruccio Giovetti, che hanno deciso di candidarsi a sindaco, dopo un tentativo di apparentamento fallito, con delle proprie liste civiche. Ceraso, 52 anni, avvocato e dipendente provinciale, è sostenuta dalla lista Oggi per Domani. Giovetti, medico, 63 anni, è invece sostenuto dalla lista Sicurezza e Buonsenso per Cremona.

Ultimo schieramento a scendere in campo, il partito di Alternativa Comunista, che schiera Angelo Frigoli: presentazione pubblica lunedi prossimo 13 maggio al circolo Arci Signorini di via Castelleone alle 18.

