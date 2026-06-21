Prevenzione, alla casa di Comunità di Cremona c’è la Capsula della salute

Alla Casa di Comunità di Cremona è disponibile la Capsula Tutta Salute, un check-up digitale gratuito che permette di effettuare in pochi minuti una valutazione del proprio stato di salute.

Collocata all’ingresso della struttura di via San Sebastiano 14, Capsula consente di rilevare in autonomia diversi parametri legati al benessere fisico e psicofisico, attraverso percorsi guidati dedicati ai parametri vitali, allo stato di forma e all’equilibrio psicofisico.

Pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, temperatura, peso, composizione corporea, forza muscolare e livello di stress sono alcune delle informazioni che possono essere raccolte e monitorate nel tempo.

In caso di valori fuori dai range di normalità, è possibile rivolgersi agli operatori del Punto Unico di Accesso (Pua) della Casa di Comunità per ricevere orientamento e indicazioni sui servizi più appropriati.

La Capsula è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con accesso libero e gratuito.

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