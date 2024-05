Si è tenuta sabato all’Orto Bio-psico-sociale di Via Belgiardino a Cremona la cerimonia di donazione – da parte del Lions Club Torrazzo – di due famiglie di api all’Associazione Città Rurale, che promuove e gestisce il progetto “Cremona Urban Bees”. Questo gesto da parte del Club rientra in una campagna nazionale denominata Salviamo le api e la biodiversità, ed è promossa dai Lions italiani assieme ad altre 90 organizzazioni in 17 diversi Paesi europei.

All’Orto Bio-psico-sociale di Via Belgiardino, è attivo uno dei tre apiari urbani gestiti dai volontari di Città Rurale. Un apiario particolarmente significativo perchè ha permesso di attivare un percorso di inclusione sociale, in collaborazione con l’Azienda Sociale Cremonese e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, per l’inserimento di persone con fragilità nell’attività di apicoltura, offrendo a un’opportunità di socializzazione e formazione che ha apportato un grande valore, anche a tutti i volontari di Città Rurale.

Le api, conosciute soprattutto come produttori di miele, sono animali antichissimi. In 40 milioni di anni si sono diversificate in varie specie, tutte utili per l’uomo e per la sopravvivenza degli animali sulla Terra, perché contribuiscono all’impollinazione delle piante ed al miglioramento della biodiversità. Questi piccoli operosi insetti hanno quindi un forte legame con l’ambiente e sono ottimi indicatori dello stato di salute dell’area in cui vivono e “lavorano”. Dalla qualità del loro miele, infatti, si possono anche trarre importanti indicazioni sulla presenza di sostanze nocive nell’ambiente.

Purtroppo, negli ultimi 30 anni in Europa le api si sono ridotte del 70% così come il loro arco di vita media, a discapito del nostro ecosistema. E’ pertanto importante conoscerle per tutelarle e proteggerle.

© Riproduzione riservata