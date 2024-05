Sabato 18 maggio 2024 torna l’open day delle professioni sanitarie per scoprire l’offerta formativa dei corsi di laurea in infermieristica, fisioterapia e assistenza sanitaria delle sedi cremonesi dell’Università degli Studi di Brescia.

L’evento – aperto a tutti gli interessati – si svolgerà dalle 9 alle 16 presso il Padiglione n.4 dell’Ospedale di Cremona (accesso da Largo Priori 1). Sarà possibile incontrare i tutor dei tre percorsi universitari per un confronto sui piani di studio, gli esami e la vita universitaria.

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle modalità di ammissione, le tasse universitarie, le borse di studio e molto altro.

«Sarà una giornata di orientamento e di presentazione dei corsi di studio in infermieristica, fisioterapia e assistenza sanitaria; un’opportunità per scoprire professioni che arricchiscono capacità tecniche e umane» commenta Adele Luccini, direttore Polo Universitario dell’Asst di Cremona. «Le aspiranti matricole potranno visitare i laboratori dell’università, avere un contatto diretto con i tutor didattici e confrontarsi con studenti e professionisti per chiarire dubbi e soddisfare curiosità. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni e suggerimenti sulle strategie per affrontare il test di ingresso».

