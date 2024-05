Assemblea molto partecipata ieri sera nell’auditorium di Vescovato per la presentazione del gruppo e del programma della lista “Vescovato insieme si cambia”. Competenza, trasparenza, partecipazione, legalità sono le parole al centro del programma della lista che schiera come sindaco Maria Grazia Bonfante, già alla guida del comune dal 2014 al 2019.

Tra gli interventi, quelli di tre giovani studenti universitari che hanno scelto di mettersi al servizio del paese portando la loro preparazione culturale, “perché far politica – afferma la candidata – è nobile quando si lavora per tutti i cittadini. Perché fanno parte di un gruppo in cui la ricerca di strumenti e modalità nuove non fa paura, anzi sprona a ragionare e progettare. Perché vogliono aiutare ad agire contro la rassegnazione per portare speranza di un paese vivibile”.

Tra i punti inseriti nel programma, una spinta decisa per la costituzione della Comunità Energetica, con abbattimento dei costi. E poi: offerta di spazi protetti per anziani autosufficienti e giovani (progetto pronto), abbattimento delle barriere architettoniche, corsi di italiano per alunni e genitori stranieri, sostegno al volontariato e all’associazionismo.

