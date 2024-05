Violenta aggressione intorno alla mezzanotte di ieri in una delle palazzine dell’Aler di via Sardagna, all’altezza del civico 4 nel quartiere Borgo Loreto. In una lite scoppiata tra vicini di casa, due nordafricani, un uomo di 46 anni è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso, dunque in regime di massima urgenza. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della Questura di Cremona che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e i motivi che hanno portato ad una reazione così violenta. Pare che tra i due non corresse buon sangue da tempo, e ieri sera la situazione è degenerata. I due hanno cominciato a discutere e presto dalle parole si è presto arrivati alle mani. L’aggressore, che è già stato identificato dagli agenti della Squadra Volante, ora rischia un’imputazione di tentato omicidio.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata