Lunedì 13 maggio alle 18.30 si terrà presso il point elettorale di Piazza Roma l’evento proposto da Forza Italia e intitolato: “Its e nuove competenze: una sfida per il futuro del settore agroalimentare”.

Oltre al candidato sindaco Alessandro Portesani, interverranno Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione, e Massimo Rivoltini, imprenditore locale e membro del consiglio direttivo di Confartigianato Cremona. L’evento verrà moderato da Luca Ghidini, Commissario Cittadino di Forza Italia Cremona.

“La comprensione dei bisogni dei cittadini e la proposta di soluzioni progettate su misura è l’impostazione che la coalizione di centrodestra intende dare alla sua azione amministrativa” fanno sapere gli organizzatori.

“Ciò dovrà realizzarsi anche a favore non solo delle imprese, ma anche degli studenti che si affacciano al mondo del lavoro cremonese. Una formazione professionale impostata sullo specifico fabbisogno delle aziende rappresenta la sfida principale che la nostra città dovrà affrontare per trattenere il talento di cui dispone nel proprio territorio. Le Fondazioni ITS oggi sono tra gli strumenti più innovativi per rispondere a questa esigenza”.

© Riproduzione riservata