Presentato il programma della Lista Civica “Gadesco Bene Comune”, con candidato sindaco Sonny Giliberto. Come si legge in una nota stampa “il nucleo del progetto amministrativo della Lista Civica “Gadesco Bene Comune” ruota attorno a innovazione, competenza e coinvolgimento della cittadinanza. L’intento è introdurre nuove idee e approcci per affrontare le sfide del presente, migliorare la comunicazione con i cittadini e coinvolgerli attivamente nelle decisioni che li riguardano. Il programma si concentra sul benessere collettivo e sullo sviluppo sostenibile, affrontando una vasta gamma di temi vitali per la comunità locale. Obiettivo primario è quello di creare un ambiente inclusivo e prospero, dove ogni individuo possa trovare opportunità di partecipazione, crescita e sviluppo”.

La Lista Civica “Gadesco Bene Comune” si presenta anche il 3 giugno alle ore 18.30, presso il Parco di via Martiri della Libertà a Pieve Delmona. “Con un’impronta chiara e orientata al benessere della comunità, la Lista Civica “Gadesco Bene Comune” si propone come una valida opzione per il futuro di Gadesco Pieve Delmona e delle sue frazioni. “Il nostro programma abbraccia ogni punto fondamentale per la gestione del nostro paese, valorizzando le competenze uniche di ogni membro della nostra squadra. Con nuove idee e una prospettiva fresca, aspiriamo non solo a gestire gli argomenti che ci competono, ma anche a influire su quelli che potrebbero non essere ancora parte della nostra esperienza. Se ci sarà concesso il privilegio di essere eletti, saremo pronti ad abbracciare ogni sfida con determinazione e ampiezza di vedute.”

© Riproduzione riservata